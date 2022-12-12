Главный тренер Реала согласился возглавить сборную Бразилии — СМИ
Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2024 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти может стать наставником сборной Бразилии, которую после вылета с ЧМ-2022 покинул Тите, сообщает UOL.
По информации источника, представители Бразильской конфедерации футбола еще в октябре контактировали с Анчелотти по поводу его приглашения на должность наставника пятикратных чемпионов мира.
Итальянский специалист сообщил представителям сборной Бразилии, что в случае вакантного места он готов возглавить команду летом 2023 года, после завершения клубного сезона.
В случае назначения, Бразильская конфедерация будет вынуждена заплатить компенсацию Реалу, с которым у Анчелотти контракт до лета 2024 года.
Также сообщается, что среди кандидатов на должность наставника сборной Бразилии находился главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.
Ранее Карло Анчелотти заявлял, что после работы в Реале завершит карьеру.