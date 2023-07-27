Анчелотти сообщил Лунину неприятную новость после двух подряд матчей за Реал

27 июля, 14:37
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Андрей Лунин снова сядет на скамейку запасных (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Андрей Лунин снова сядет на скамейку запасных (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что украинский голкипер команды Андрей Лунин сыграл против Милана (3:2) и Манчестер Юнайтед (2:0) из-за травмы основного вратаря мадридцев Тибо Куртуа.

Наставник Реала отметил, что уже в следующей игре место в воротах «сливочных» займет именно бельгийский голкипер, а Лунин снова сядет на скамейку запасных, сообщает официальный сайт мадридцев.

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«Куртуа испытывает небольшую боль, поэтому не было смысла рисковать. Он сыграет в следующей игре», — сказал Анчелотти.

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Следующий товарищеский матч Реал сыграет 30 июля против Барселоны.

Сообщалось, что Лунин был признан лучшим игроком матча Реал Манчестер Юнайтед по версии портала Sofascore.

Ранее у тренера вратарей Реала возник конфликт с Андреем Луниным, но впоследствии он попросил прощения у украинского голкипера.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин

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