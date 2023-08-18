«Не хватает опыта». Наставник Реала вынес «приговор» Лунину после подписания нового вратаря
Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти намекнул, что после травмы вратаря Тибо Куртуа основным голкипером команды будет новичок Кепа Аррисабалага, а не украинец Андрей Лунин.
По словам Анчелотти, пока продолжается адаптация Аррисабалаги, поэтому в следующем матче, скорее всего, сыграет Лунин, однако в клубе возлагают большие надежды именно на нового голкипера, сообщает The Athletic.
Итальянский тренер подчеркнул, что Аррисабалага, хоть и молодой, но имеет большой опыт, которого не хватает Лунину.
"Что будет в следующих матчах — увидим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.
Я не знаю, буду ли ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молодой, но в то же время очень опытный.
А Лунину не хватает немного опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня", — сказал Анчелотти.
Следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет 19 августа на выезде против Альмерии.
В первом матче против Атлетик Бильбао Лунин отыграл за Реал весь матч, не пропустив ни одного гола (2:0).
Сообщалось, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.