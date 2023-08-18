«Не хватает опыта». Наставник Реала вынес «приговор» Лунину после подписания нового вратаря 18 августа, 18:30 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти намекнул, что после травмы вратаря Тибо Куртуа основным голкипером команды будет новичок Кепа Аррисабалага, а не украинец Андрей Лунин.

По словам Анчелотти, пока продолжается адаптация Аррисабалаги, поэтому в следующем матче, скорее всего, сыграет Лунин, однако в клубе возлагают большие надежды именно на нового голкипера, сообщает The Athletic.

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Итальянский тренер подчеркнул, что Аррисабалага, хоть и молодой, но имеет большой опыт, которого не хватает Лунину.

"Что будет в следующих матчах — увидим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества.

Я не знаю, буду ли ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молодой, но в то же время очень опытный.



А Лунину не хватает немного опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня", — сказал Анчелотти.

Следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет 19 августа на выезде против Альмерии.

В первом матче против Атлетик Бильбао Лунин отыграл за Реал весь матч, не пропустив ни одного гола (2:0).

Сообщалось, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.