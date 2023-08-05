Дикая ошибка. Звездный новичок Манчестер Юнайтед пропустил гол с центра поля — видео
Андре Онана (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
В рамках товарищеского поединка Манчестер Юнайтед переиграл Ланс из Франции.
Французский клуб забил шикарный гол, воспользовавшись ошибкой нового голкипера «красных дьяволов» Андре Онаны.
Нападающий Ланса Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота. Камерунский вратарь ничего не смог сделать, пропустив с центра поля.
Отметим, что поединок закончился уверенной победой Манчестер Юнайтед — 3:1, несмотря на пропущенный гол.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира.