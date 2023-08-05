Дикая ошибка. Звездный новичок Манчестер Юнайтед пропустил гол с центра поля — видео

5 августа, 20:30
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Андре Онана (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Андре Онана (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

В рамках товарищеского поединка Манчестер Юнайтед переиграл Ланс из Франции.

Французский клуб забил шикарный гол, воспользовавшись ошибкой нового голкипера «красных дьяволов» Андре Онаны.

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Нападающий Ланса Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота. Камерунский вратарь ничего не смог сделать, пропустив с центра поля.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/uz1Kx6erj8g
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Отметим, что поединок закончился уверенной победой Манчестер Юнайтед — 3:1, несмотря на пропущенный гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед

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