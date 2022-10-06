УЕФА назвал лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

6 октября, 22:32
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Андре Силва помог Лейпцигу победить 3:1 (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Андре Силва помог Лейпцигу победить 3:1 (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Нападающий немецкого Лейпцига Андре Силва признан лучшим игроком 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Силва стал одним из героев матча против Селтика, в котором Лейпциг победил 3:1, а португалец забил два гола и отдал одну результативную передачу

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В борьбе за звание лучшего игрока тура Силва опередил Анхеля Ди Марию (Ювентус), Джуда Беллингема (Боруссия Дортмунд) и Джованни Ди Лоренцо (Наполи)

Следует отметить, что в группе с Лейпцигом выступает донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси был признан лучшим в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Лейпциг

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