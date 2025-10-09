Легенда итальянского футбола и чемпион мира стал амбассадором российской букмекерской конторы — фото

9 октября, 13:24
Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами (Фото: instagram.com/andreapirlo21)

Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами (Фото: instagram.com/andreapirlo21)

Известный футболист и тренер Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами.

46-летний итальянец подписал контракт с российской букмекерской компанией Fonbet. Стороны решили не разглашать детали соглашения.

Пирло — двукратный победитель Лиги чемпионов в составе Милана и чемпион мира с национальной сборной Италии.

С июля текущего года Пирло является главным тренером Дубай Юнайтед в чемпионате ОАЭ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андреа Пирло

