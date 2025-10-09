Известный футболист и тренер Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами.

46-летний итальянец подписал контракт с российской букмекерской компанией Fonbet. Стороны решили не разглашать детали соглашения.

Here we go! Andrea Pirlo joins FONBET, deal signed! #AD pic.twitter.com/SOr63Esadx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025

Пирло — двукратный победитель Лиги чемпионов в составе Милана и чемпион мира с национальной сборной Италии.

С июля текущего года Пирло является главным тренером Дубай Юнайтед в чемпионате ОАЭ.

