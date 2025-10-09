Легенда итальянского футбола и чемпион мира стал амбассадором российской букмекерской конторы — фото
Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами (Фото: instagram.com/andreapirlo21)
Известный футболист и тренер Андреа Пирло начал сотрудничество с россиянами.
46-летний итальянец подписал контракт с российской букмекерской компанией Fonbet. Стороны решили не разглашать детали соглашения.
Пирло — двукратный победитель Лиги чемпионов в составе Милана и чемпион мира с национальной сборной Италии.
С июля текущего года Пирло является главным тренером Дубай Юнайтед в чемпионате ОАЭ.
Ранее сообщалось, что лучший футбольный клуб Европы опозорился русской песней, одноклубник Забарного в главной роли.