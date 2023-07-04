Бывший игрок Барселоны может воссоединиться с Месси и сыграть с украинцем — СМИ

4 июля, 23:28
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Андрес Иньеста (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Андрес Иньеста (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

39-летний полузащитник Андрес Иньеста, который покинул японский Виссел Кобе, получил предложение от Интера Майами, в который перешел Лионель Месси.

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Об этом сообщает El Barça juga a RAC1 в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, испанец также имеет предложение от клуба Саудовской Аравии. В ближайшее время Иньеста примет решение относительно своего будущего.

Видео дня

https://twitter.com/FCBRAC1/status/1676260290214731783

В случае перехода в клуб Дэвида Бекхэма полузащитник воссоединится с бывшими партнерами по Барселоне — Лео Месси и Серхио Бускетсом. За Интер Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Отметим, что Интер Майами занимает последнее место в чемпионате MLS.

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Ранее стало известно, что Месси получил самую большую зарплату в истории МЛС.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Андрес Иньеста Интер Майами

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