На войне с Россией погиб отец футболистки донецкого Шахтера 27 июля, 20:09 Отец Дианы Кравчук погиб, защищая Украину от врага (Фото:ФК Шахтер)

Андрей Кравчук, отец украинской футболистки «горняков» Дианы Кравчук, отдал свою жизнь за Украину в борьбе против российских захватчиков.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

В сообщении «горняки» посочувствовали семье футболистки и отдали дань уважения защитнику, которому было 43 года.

«Защищая Украину от врага и получив на фронте третье ранение, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды Шахтера Дианы Кравчук. Ему было 43 года.

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ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Диане и ее семье, всем родным и близким погибшего героя.

Вечная память и дань уважения Андрею Кравчуку. Героям слава", — написали «горняки».

«Шахтар» співчуває...



Важка втрата в родині нашої футболістки Діани Кравчук.



Захищаючи Україну від ворога й діставши на фронті третє поранення, трагічно загинув Андрій Кравчук, батько гравчині жіночої команди «Шахтаря» Діани Кравчук. Йому було 43 роки. pic.twitter.com/PyXyapP3gE — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

Ранее сообщалось, что на фронте погиб отец бывшего футболиста львовских Карпат.