На войне с Россией погиб отец футболистки донецкого Шахтера
Отец Дианы Кравчук погиб, защищая Украину от врага (Фото:ФК Шахтер)
Андрей Кравчук, отец украинской футболистки «горняков» Дианы Кравчук, отдал свою жизнь за Украину в борьбе против российских захватчиков.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
В сообщении «горняки» посочувствовали семье футболистки и отдали дань уважения защитнику, которому было 43 года.
«Защищая Украину от врага и получив на фронте третье ранение, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды Шахтера Дианы Кравчук. Ему было 43 года.
ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Диане и ее семье, всем родным и близким погибшего героя.
Вечная память и дань уважения Андрею Кравчуку. Героям слава", — написали «горняки».
Ранее сообщалось, что на фронте погиб отец бывшего футболиста львовских Карпат.