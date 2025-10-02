Преждевременная утрата: умер бывший арбитр УПЛ

Профессиональный футбольный арбитр Андрей Кутаков, который работал на матчах в украинской Премьер-лиге, скончался.

О смерти сообщила ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета. Причины смерти на данный момент остаются неизвестными.

Вместе со своим братом Дмитрием он обслуживал матчи чемпионата Украины — от Второй лиги до высшего дивизиона.

Реклама

Затем Андрей завершил судейскую карьеру и начал тренерскую деятельность.

Дмитрий же получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности. Причиной такого решения стали возможные нарушения кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража.

Читайте также: На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам

Ранее сообщалось, что отец украинского голкипера погиб на войне против России.