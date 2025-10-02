Преждевременная утрата: умер бывший арбитр УПЛ

2 октября, 12:20
Поделиться:
Умер Андрей Кутаков (Фото: instagram.com/andrei_kutakov)

Умер Андрей Кутаков (Фото: instagram.com/andrei_kutakov)

Профессиональный футбольный арбитр Андрей Кутаков, который работал на матчах в украинской Премьер-лиге, скончался.

Читайте также:
«Никто не должен так рано покидать этот мир». В Испании после столкновения на поле умер 19-летний вратарь

О смерти сообщила ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета. Причины смерти на данный момент остаются неизвестными.

Вместе со своим братом Дмитрием он обслуживал матчи чемпионата Украины — от Второй лиги до высшего дивизиона.

Реклама

Затем Андрей завершил судейскую карьеру и начал тренерскую деятельность.

Дмитрий же получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности. Причиной такого решения стали возможные нарушения кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража.

Читайте также:
На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам

Ранее сообщалось, что отец украинского голкипера погиб на войне против России.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies