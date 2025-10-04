«Лунин также готов»: тренер Реала сделал важное заявление об украинце, который не играет более четырех месяцев

Главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился мыслями о ситуации с игровой практикой голкиперов в команде.

Об этом 43-летний специалист рассказал пресс-службе клуба.

«Всегда нужно быть готовым, потому что может случиться травма или любая ситуация. Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть замечательный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов.

Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Он [Лунин] должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл", — заявил Алонсо.

В этом сезоне Лунин еще не провел за Реал ни одного матча. Последний раз в официальной игре он выходил на футбольное поле в составе Королевского клуб 24 мая — в поединке Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0).

В прошлом году украинец продлил контракт со Сливочными до 2030-го. Андрей Лунин в клубном сезоне 2024/2025 провел 12 игр, пропустив 19 голов и сыграл 4 «сухих» матчей.

Ранее СМИ писали, что Реал и 33-летний голкипер Тибо Куртуа достигли договоренности по новому контракту.

Кстати, Лунин не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026.