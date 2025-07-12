Алонсо не доверяет: Лунин не хочет сидеть в запасе Реала и ищет новую команду — СМИ

Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клуб в летнее трансферное окно-2025.

Как пишет DiarioMadridista, новый главный тренер Реала Хаби Алонсо дал понять, что основным голкипером команды является Тибо Куртуа, а Лунин будет выступать преимущественно во второстепенных турнирах вроде Кубка Испании.

Это не устраивает украинского футболиста, он не хочет провести еще один сезон на скамейке запасных.

Сообщается, что агент Лунина Жорже Мендеш уже подыскивает своему клиенту новый клуб.

Мендеш планирует встретиться с представителями Реала после клубного чемпионата мира-2025 и обсудить будущее Лунина.

Если украинец найдет хороший вариант для себя в другом клубе, то Реал рассмотрит предложение.

Отметим, что в прошлом году Андрей подписал новый контракт с Реалом до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер Виталий Кварцяный назвал недостаток Лунина.

