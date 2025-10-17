Лунин получил новый автомобиль от спонсора Реала — названа цена

17 октября, 20:30
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Футболисты мадридского Реала получили новые автомобили от генерального спонсора клуба компании BMW.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин выбрал BMW M5 стоимостью более 160 тысяч евро, сообщает AS.

Лунин получил новое авто (Фото: ФК Реал Мадрид)
Лунин получил новое авто / Фото: ФК Реал Мадрид

Самым популярным среди игроков мадридского клуба стал электрокар BMW i7 стоимостью от 135 тысяч евро. Его выбрали Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и еще пять футболистов.

Второй по популярности моделью оказался мощный BMW XM, который в максимальной комплектации стоит почти 200 тысяч евро. На этом авто остановили свой выбор Тибо Куртуа, Джуд Беллингем, Родриго, Дин Хейсен, Браим Диас и Ферлан Менди.

BMW четвертый год спонсирует Реал Мадрид. В рамках этого соглашения игроки и тренеры команды каждый год выбирают себе машины на сезон.

26-летний Андрей Лунин является игроком Реала с 2018 года. В нынешнем сезоне он еще не провел ни одного матча за мадридцев.

Мы писали, что Реал определился с заменой Лунину — вратарь выигрывал Лигу наций.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид BMW Андрей Лунин

