Украинский вратарь Реала Андрей Лунин выбрал BMW M5 стоимостью более 160 тысяч евро, сообщает AS.

Лунин получил новое авто / Фото: ФК Реал Мадрид

Самым популярным среди игроков мадридского клуба стал электрокар BMW i7 стоимостью от 135 тысяч евро. Его выбрали Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и еще пять футболистов.

Второй по популярности моделью оказался мощный BMW XM, который в максимальной комплектации стоит почти 200 тысяч евро. На этом авто остановили свой выбор Тибо Куртуа, Джуд Беллингем, Родриго, Дин Хейсен, Браим Диас и Ферлан Менди.

BMW четвертый год спонсирует Реал Мадрид. В рамках этого соглашения игроки и тренеры команды каждый год выбирают себе машины на сезон.

26-летний Андрей Лунин является игроком Реала с 2018 года. В нынешнем сезоне он еще не провел ни одного матча за мадридцев.

Мы писали, что Реал определился с заменой Лунину — вратарь выигрывал Лигу наций.