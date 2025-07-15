Участник Лиги чемпионов планирует усилиться вратарем сборной Украины — журналист

15 июля, 11:04
Андрей Лунин (Фото: instagram.com/lunin_andrey)

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов испанского Вильярреала, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, «желтая субмарина» активно ищет опытного вратаря перед началом сезона 2025/26. Одним из главных вариантов клуба является именно 26-летний украинец, который в прошлом сезоне провел 14 матчей за Реал (6 из них — на ноль) и пропустил 19 мячей.

Реал объявил о подписании одноклубника Трубина — контракт на шесть сезонов

Также в шорт-листе Вильярреала находится Пау Лопес, который может вскоре разорвать контракт с мексиканской Толукой и вернуться в Испанию.

https://twitter.com/DAZNFutbol/status/1944839883089920078

В прошлом сезоне Вильярреал финишировал пятым в Ла Лиге и получил путевку в общий этап Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что легенда Реала Лука Модрич стал игроком Милана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Андрей Лунин ФК Реал Мадрид Вильярреал Сборная Украины Трансферы

