Еще один шанс для Лунина. Основной вратарь Реала не сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов 9 октября, 21:29 Лунин сыграл в последних трех матчах Реала (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Мадридский Реал объявил заявку команды на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Вне состава Реала оказался основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Таким образом, место в воротах Реала в матче против Шахтера, вероятно, займет украинский вратарь Андрей Лунин, который является дублером Куртуа.

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Перед этим Лунин защищал ворота Реала в игре против Шахтера в 3-м туре Лиги чемпионов.

Также из-за травмы Куртуа украинец отыграл полные матчи чемпионата Испании против Осасуны и Хетафе.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Матч между Шахтером и Реалом в 3-м туре Лиги чемпионов завершился победой мадридского клуба со счетом 2:1.