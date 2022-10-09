Еще один шанс для Лунина. Основной вратарь Реала не сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов
Лунин сыграл в последних трех матчах Реала (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Мадридский Реал объявил заявку команды на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.
Вне состава Реала оказался основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа, который продолжает восстанавливаться от травмы.
Таким образом, место в воротах Реала в матче против Шахтера, вероятно, займет украинский вратарь Андрей Лунин, который является дублером Куртуа.
Перед этим Лунин защищал ворота Реала в игре против Шахтера в 3-м туре Лиги чемпионов.
Также из-за травмы Куртуа украинец отыграл полные матчи чемпионата Испании против Осасуны и Хетафе.
Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Матч между Шахтером и Реалом в 3-м туре Лиги чемпионов завершился победой мадридского клуба со счетом 2:1.