Еще один шанс для Лунина. Основной вратарь Реала не сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов

9 октября, 21:29
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Лунин сыграл в последних трех матчах Реала (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Лунин сыграл в последних трех матчах Реала (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Мадридский Реал объявил заявку команды на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Вне состава Реала оказался основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Таким образом, место в воротах Реала в матче против Шахтера, вероятно, займет украинский вратарь Андрей Лунин, который является дублером Куртуа.

Видео дня

https://twitter.com/realmadrid/status/1579077998287851520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579077998287851520%7Ctwgr%5E72e85eb9b3d292078fe7704f70589537359717d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1000000017461-kurtua-ne-sygraet-za-real-protiv-shaxtera%2F

Перед этим Лунин защищал ворота Реала в игре против Шахтера в 3-м туре Лиги чемпионов.

Также из-за травмы Куртуа украинец отыграл полные матчи чемпионата Испании против Осасуны и Хетафе.

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Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Матч между Шахтером и Реалом в 3-м туре Лиги чемпионов завершился победой мадридского клуба со счетом 2:1.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Андрей Лунин

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