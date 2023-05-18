Лунину не доверяют. Тренер Реала в решающем матче выпустил травмированного голкипера

18 мая, 16:40
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Андрей Лунин может заменить Куртуа в следующих матчах Реала (Фото:ФК Реал)

Андрей Лунин может заменить Куртуа в следующих матчах Реала (Фото:ФК Реал)

Манчестер Сити в полуфинальном матче ЛЧ разгромил Реал (4:0) и вышел в финал турнира. Вратарь мадридцев Тибо Куртуа отыграл поединок с травмой, сообщает Marca.

В 34-м туре Ла Лиги в матче против Хетафе (1:0) бельгиец в одном из эпизодов травмировал мышцы трицепса.

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Источник утверждает, что Куртуа испытывал дискомфорт перед поединком на Этихаде, однако главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не стал доверять ворота в полуфинале Лиги чемпионов Андрею Лунину.

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Впрочем, вполне возможно, что итальянский специалист даст отдых бельгийцу на ближайшие матчи чемпионата. Куртуа пропустит, как минимум, один поединок — против Валенсии, который состоится 21 мая. Вместо этого в воротах сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

В этом сезоне Лунин сыграл 12 матчей за мадридский Реал во всех турнирах и пропустил 13 голов.

Ранее сообщалось, что руководство Реала определилось с будущим Карло Анчелотти.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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