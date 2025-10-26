Лунин получил красную карточку не выходя на поле: как согрешил вратарь Реала — видео

26 октября, 22:05
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)

Матч Реала и Барселоны в чемпионате Испании завершился массовой потасовкой, в которой активно участвовал и украинский голкипер.

В поединке 10 тура Ла Лиги Реала победил своего принципального соперника со счетом — 2:1. Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных.

После финального свистка на поле вспыхнула стычка между игроками обеих команд. В нее включился и Лунин. В итоге главный рефери встречи показал Лунину красную карточку за то, что Андрей «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».

https://twitter.com/mimidynamightt/status/1982502336372330774

Ранее мы писали, что Лунин может покинуть Реал из-за недостатка игровой практики.

