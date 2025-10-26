Матч Реала и Барселоны в чемпионате Испании завершился массовой потасовкой, в которой активно участвовал и украинский голкипер.

В поединке 10 тура Ла Лиги Реала победил своего принципального соперника со счетом — 2:1. Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных.

Реклама

После финального свистка на поле вспыхнула стычка между игроками обеих команд. В нее включился и Лунин. В итоге главный рефери встречи показал Лунину красную карточку за то, что Андрей «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».

Ранее мы писали, что Лунин может покинуть Реал из-за недостатка игровой практики.