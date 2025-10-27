В поединке 10-го тура чемпионата Испании Реал обыграл Барселону со счетом — 2:1. На нашем сайте есть видеообзор матча.

После финального свистка на поле вспыхнула стычка между игроками обеих команд. К ней присоединился и Андрей Лунин, который был на скамейке запасных. В итоге главный рефери встречи показал украинцу красную карточку за то, что он «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».

Его жена, Анастасия, наблюдала за матчем с трибуны и в Инстаграме с юмором отреагировала на инцидент.

«Ну привет, красная», — написала Анастасия в сторис.

Фото: instagram.com/a.nastasica

Интересно, что теперь Лунин должен пропустить следующую встречу, хотя в этом сезоне он еще не провел за Реал ни одного матча. Последний раз в официальной игре Андрей выходил на футбольное поле в составе Королевского клуба 24 мая — в поединке Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0).

В прошлом году украинец продлил контракт со Сливочными до 2030-го. Андрей Лунин в клубном сезоне 2024/2025 провел 12 игр, пропустив 19 голов и сыграл 4 «сухих» матчей.

Ранее мы писали, что Лунин может покинуть Реал из-за недостатка игровой практики.