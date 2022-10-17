«Невозможно описать словами». Вратарь сборной Украины прокомментировал дебютное участие в матче Реал — Барселона
Лунин помог Реалу выиграть 3:1 (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после матча чемпионата Испании с Барселоной, в котором он отыграл все 90 минут.
Об этом сообщает Madrid Xtra.
В связи с травмой основного голкипера Реала Тибо Куртуа место в воротах мадридского клуба в Эль Класико занял именно Лунин.
Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец пропустил один гол, однако это не помешало Реалу победить со счетом 3:1 и стать единоличным лидером чемпионата.
«Я с детства мечтал сыграть в Эль Класико, это невозможно описать словами. Сейчас я самый счастливый человек на свете», — сказал Лунин.
Для Лунина это Эль Класико стало первым в карьере. В целом в этом сезоне Лунин сыграл в пяти поединках Реала во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что фанаты Реала устроили овации Андрею Лунину после победы над Барселоной.