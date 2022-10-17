«Невозможно описать словами». Вратарь сборной Украины прокомментировал дебютное участие в матче Реал — Барселона

17 октября, 13:50
Поделиться:
Лунин помог Реалу выиграть 3:1 (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Лунин помог Реалу выиграть 3:1 (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после матча чемпионата Испании с Барселоной, в котором он отыграл все 90 минут.

Об этом сообщает Madrid Xtra.

В связи с травмой основного голкипера Реала Тибо Куртуа место в воротах мадридского клуба в Эль Класико занял именно Лунин.

Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец пропустил один гол, однако это не помешало Реалу победить со счетом 3:1 и стать единоличным лидером чемпионата.

Видео дня

Читайте также:

Бензема может впервые в карьере выиграть Золотой мяч (Фото:REUTERS/Juan Medina) Золотой мяч-2022. СМИ назвали обладателя приза лучшему футболисту года

«Я с детства мечтал сыграть в Эль Класико, это невозможно описать словами. Сейчас я самый счастливый человек на свете», — сказал Лунин.

Для Лунина это Эль Класико стало первым в карьере. В целом в этом сезоне Лунин сыграл в пяти поединках Реала во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала устроили овации Андрею Лунину после победы над Барселоной.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Андрей Лунин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X