Украинский голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает с Реалом на Клубном ЧМ-2025, решил остаться в мадридском клубе как минимум на сезон 2025/26, сообщает Diario Gol .

Лунин не намерен покидать команду, несмотря на то, что мадридский клуб готовится продлить контракт с его главным конкурентом — Тибо Куртуа.

Отмечается, что Реале рассчитывают на Лунина в долгосрочной перспективе и видят в нем будущего основного вратаря команды.

В клубе также считают, что физические нагрузки могут сказаться на Куртуа, которому уже 33 года, и это лишь вопрос времени, когда Андрей окончательно станет основным.

Такое же мнение разделяет и президент «сливочных» Флорентино Перес.

В прошлом году Лунин подписал новый контракт с Реалом до лета 2030 года.

