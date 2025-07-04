Лунин принял решение, в каком клубе проведет следующий сезон — СМИ
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Украинский голкипер Андрей Лунин, который сейчас выступает с Реалом на Клубном ЧМ-2025, решил остаться в мадридском клубе как минимум на сезон 2025/26, сообщает Diario Gol.
Лунин не намерен покидать команду, несмотря на то, что мадридский клуб готовится продлить контракт с его главным конкурентом — Тибо Куртуа.
Отмечается, что Реале рассчитывают на Лунина в долгосрочной перспективе и видят в нем будущего основного вратаря команды.
В клубе также считают, что физические нагрузки могут сказаться на Куртуа, которому уже 33 года, и это лишь вопрос времени, когда Андрей окончательно станет основным.
Такое же мнение разделяет и президент «сливочных» Флорентино Перес.
В прошлом году Лунин подписал новый контракт с Реалом до лета 2030 года.
