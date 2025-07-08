Фанаты возмущены: Лунин «забыл» украинский во время языкового челленджа Реала

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин принял участие в интересном опросе в соцсетях клуба, но отметился с негативной стороны.

В минувшую субботу Реал вышел в полуфинал клубного чемпионата мира-2025, где сыграет против французского ПСЖ.

Перед поединком пресс-служба мадридцев спросила у легионеров клуба, как слово «полуфинал» звучит на их родном языке.

На вопрос ответили Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и другие звезды Реала.

Украинец Лунин же почему-то произнес слово на русском — «полуфинал» — вместо «півфінал».

В соцсетях украинцы раскритиковали голкипера Реала. Некоторые пользователи пошутили, что пресс-служба Реала знает украинский язык лучше Лунина, поскольку в подписи к видео сделала правильный перевод.

Матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву.

Мы писали, что сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира.