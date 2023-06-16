«Все будет хорошо». Павелко с позитивом отреагировал на свой арест — видео

16 июня, 12:04
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Андрей Павелко (Фото:УЕФА)

Андрей Павелко (Фото:УЕФА)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал то, что его отправили в СИЗО на 60 суток.

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Видео FootballHub опубликовал в своем Telegram-канале Константин Андриюк. В нем Павелко заверил, что все будет хорошо.

«Украина победит. Слава Украине. Что буду делать дальше? Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим», — сказал президент УАФ.

Видео дня

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Напоминаем, что Павелко арестовали за хищение денег на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее сообщалось, что Павелко отстранили от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Павелко

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