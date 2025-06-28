«Мы доминируем в последние 15−20 лет». Пятов рассказал, каким будет Шахтер под руководством Турана

По словам специалиста, Шахтер должен исправиться после третьего места в чемпионате Украины в сезоне 2024/25.

«Какой хочу видеть команду? Голодной. Голодной к трофеям, к своей игре, к победам. Потому что Шахтер всегда был такой машиной для побед, мы доминировали и доминируем в последние 15−20 лет, но, вы же видите, что случилось: третье место — это показатель. Поэтому мы должны задуматься и снова быть голодными к победам, чтобы такого больше не случилось.

Главное, чтобы команда выигрывала — у нас всегда только такие цели. В Шахтере это как ДНК — только победы. Поэтому я понимаю: должен делать все, что от меня зависит, чтобы наши голкиперы держали тот высокий уровень, который клуб держит последние 15−20 лет", — цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.

Напомним, после завершения прошлого сезона Шахтер уволил главного тренера Марино Пушича. Его заменил турецкий специалист Арда Туран.

Ранее сообщалось, что Туран назвал четыре турнира, которые хочет выиграть.