«Начинается новая страница». Андрей Пятов трогательно обратился к болельщикам после окончания карьеры — видео 9 августа, 14:24 Пятов выступал за Шахтер на протяжении 16 лет (Фото:ФК Шахтер)

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов, который недавно повесил бутсы на гвоздь, анонсировал новый этап своей жизни.

На своей странице в Instagram легендарный голкипер опубликовал видео, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку, и рассказал, что начинает новую страницу в своей жизни.

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«Закончился большой этап моей жизни, моей карьеры, моего игрового пути.

Начинается новая страница, которую я начинаю с таким же горячим сердцем и горящими глазами, как когда-то начинал футболистом.

Спасибо всем вам", — подписал видео Пятов.

Напомним, что благотворительный матч Шахтера против Тоттенхэма (1:5) в Лондоне был прощальным для голкипера.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Пятов закончит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Шахтера.