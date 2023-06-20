«Могу обижаться на тренера». Андрей Пятов признался, что недоволен своим положением в Шахтере 20 июня, 20:01 Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:Instagram)

Вратарь донецкого клуба Андрей Пятов рассказал о конкуренции с основным голкипером «горняков» Анатолием Трубиным, которого вызвали в молодежную сборную Украины на Евро U-21.

В интервью Ольге Каленчук бывший капитан сборной Украины признал, что не может конкурировать с Трубиным в некоторых аспектах.

«Толя дает мне понимание, что я не могу в чем-то с ним конкурировать, но могу в другом. Он действительно сейчас в этом конкретном компоненте превосходит меня. Я что могу? Я могу подсказать, помочь, рассказать, чтобы он прогрессировал дальше.

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Я понял, что могу дальше быть тренером вратарей этой команды, например. И я хочу тренировать таких вратарей, как Толя, Ризнык, Шевченко, Пузанков, Турбаевский".

Пятов также сказал, что может обижаться на решение тренера, но понимает, что ничего не может изменить.

«Была ли ревность из-за игрового времени? Я же уже взрослый человек, понимаю, что если он заслуживает… Это выбор тренера. Причем здесь футболист? Я могу обидеться на выбор тренера, это нормально, но в то же время я должен понимать, почему он этот выбор сделал. Если я понимаю, что где-то несправедливо — могу обидеться. Даже эти обиды дают толчок сделать себя еще лучше», — сказал Пятов.

Отметим, что в сезоне, в котором Шахтер стал чемпионом Украины, Андрей Пятов сыграл всего два матча.

Также известно, что чемпион Португалии намерен приобрести голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать нового голкипера, который будет дублером Куртуа, несмотря на то, что Лунин остается в клубе.