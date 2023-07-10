«Я в восторге!». Легендарный вратарь Шахтера объяснил, почему решил завершить карьеру и стал тренером 10 июля, 16:50 Пятов выступал за Шахтер на протяжении 16 лет (Фото:ФК Шахтёр)

Экс-вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов объяснил свое решение завершить карьеру и поделился впечатлениями от начала тренерской работы в донецком клубе.

В интервью пресс-службе Шахтера Пятов подчеркнул, что в последнее время получал в донецком клубе мало игровой практики, что стало ключевым моментом для завершения карьеры игрока и начала тренерской деятельности.

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Вратарь добавил, что получил тренерскую лицензию В, сейчас работает над получением вратарской лицензии В, после чего начнет обучение на лицензию А.



«Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года — провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов.

Нет такого, что на меня что-то давит. У меня амбициозные цели — хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой запал. А что будет дальше — увидим", — сказал Пятов.

Пятов также поделился первыми впечатления от работы в тренерском штабе нового наставника Шахтера Патрика ван Леувена.

«Скажу, что это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа — это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть определенные тактические новинки. Я в восторге!», — рассказал голкипер.

Ранее Шахтер официально объявил о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером клуба после прекращения сотрудничества с Игорем Йовичевичем.

