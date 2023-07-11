«Это невероятное достижение». Андрей Шевченко подытожил выступление сборной Украины на молодежном чемпионате Европы 11 июля, 17:06 Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший тренер главной команды страны Андрей Шевченко прокомментировал выход молодежки в полуфинал Евро U-21.

В интервью The New York Times Шевченко сказал, что сборная Украины U-21 регулярно выращивает молодых футболистов, которые впоследствии подниматься в национальную команду. Андрей также отметил, что результат подопечных Ротаня на турнире — невероятное достижение.

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«То, что сделали игроки молодежной сборной — это невероятное достижение. Украина всегда давала большие таланты. Возможно, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться в национальную сборную.

Нужно строить эту базу. То, что молодежная сборная сделала на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее", — сказал Шевченко.

Напомним, что молодежная сборная Украины дошла до полуфинала Евро-2023, где уступила испанцам, но гарантировала себе участие на Олимпиаде в Париже.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил предложение возглавить Боснию и Герцеговину, однако впоследствии эта информация была опровергнута.