Андрей Шевченко получил предложение возглавить европейскую сборную — журналист

10 июля, 09:08
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Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который недавно возобновил карьеру футболиста, чтобы сыграть в лиге Пике, может вернуться к тренерской работе.

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Шевченко является одним из претендентов на пост главного тренера Боснии и Герцеговины, сообщает журналист Лоренцо Лепоре.

Сейчас специалист и боснийская федерация футбола ведут переговоры об условиях контракта.

Видео дня

https://twitter.com/lorenzooleporee/status/1676161898289438720

Шевченко тренировал сборную Украины в период с 2016 по 2021 год и вывел ее в ¼ чемпионата Европы 2020 года.

Последним местом работы украинского тренера была итальянская Дженоа, где его уволили зимой 2022 года из-за неутешительных результатов.

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В квалификации к Евро-2024 Босния и Герцеговина идет на 4-м месте в группе J, набрав 3 очка после 4 матчей.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера Игорь Йовичевич возглавил клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Босния и Герцеговина

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