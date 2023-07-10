Андрей Шевченко получил предложение возглавить европейскую сборную — журналист 10 июля, 09:08 Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который недавно возобновил карьеру футболиста, чтобы сыграть в лиге Пике, может вернуться к тренерской работе.

Шевченко является одним из претендентов на пост главного тренера Боснии и Герцеговины, сообщает журналист Лоренцо Лепоре.

Сейчас специалист и боснийская федерация футбола ведут переговоры об условиях контракта.

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Шевченко тренировал сборную Украины в период с 2016 по 2021 год и вывел ее в ¼ чемпионата Европы 2020 года.

Последним местом работы украинского тренера была итальянская Дженоа, где его уволили зимой 2022 года из-за неутешительных результатов.

В квалификации к Евро-2024 Босния и Герцеговина идет на 4-м месте в группе J, набрав 3 очка после 4 матчей.

Фото: flashscore.ua

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