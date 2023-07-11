В европейской сборной отреагировали на возможное назначение Шевченко главным тренером

11 июля, 12:00
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Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В Федерации футбола Боснии и Герцеговины опровергли информацию о возможном назначении украинца Андрея Шевченко наставником команды.

Об этом сообщает Radio Sarajevo со ссылкой на источник в Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что одним из кандидатов на должность наставника сборной Боснии и Герцеговины является Вахид Халилходжич, однако не Шевченко.

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«Андрей Шевченко точно не будет главным тренером Боснии и Герцеговины», — сообщил изданию источник в Федерации.

Шевченко тренировал сборную Украины в период с 2016 по 2021 год и вывел ее в ¼ чемпионата Европы 2020 года.

Последним местом работы украинского тренера была итальянская Дженоа, где его уволили зимой 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Босния и Герцеговина

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