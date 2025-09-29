Что вы не знали о Шеве: курил «травку», осквернил храм футбола и работал с изобретателем машины времени

29 сентября свой день рождения отмечает, пожалуй, лучший футболист в истории независимой Украины — Андрей Шевченко. Ему исполнилось 49 лет.

Как футболист Андрей Шевченко — легенда Динамо и Милана, выиграл Лигу чемпионов, взял Золотой мяч. Лучший бомбардир в истории сборной Украины, в качестве тренера вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. Он единственный футболист, который при жизни стал Героем Украины.

О кумире миллионов написаны миллионы статей. Но всегда найдутся факты, которые для многих были неизвестными или подзабытыми. Ко дню рождения легенды мы собрали интересные истории, фото и видео из жизни Шевы.

Мог стать офицером армии

Первая попытка попасть в футбольную школу Динамо была провалена. И тогда отец хотел отправить Андрея в военное училище, ведь Николай Шевченко сам был военным человеком. Служил в группе советских войск в Германии. Андрей выпросил у родителей отсрочку на год. И со второй попытки стал динамовцем.

А свой первый контракт подписал на зарплату в 50 долларов в месяц. На тот момент это было в два раза больше, чем зарабатывал отец.

Шевченко в детстве / Фото: ua.tribuna.com

«Покуривал всю эту хр*нь»

В основной состав Динамо Шевченко попал при тренере Йожефе Сабо. И именно Йожеф Йожефович спас карьеру Андрея. Далее процитируем Сабо:

«Однажды на тренировке Динамо подошел ко мне врач и говорит, что у Шевченко снова повышенное давление. Выяснилось, что Шевченко попал в плохую компанию, покуривал всю эту хр*нь.

Помню, я ехал в Кончу-Заспу и мимо меня промчался Шевченко на спортивном Мерседесе, который недавно купил.

Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Суркисам, говорю: «Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет». Они быстро отреагировали. Больше Андрей с теми ребятами не дружил".

«Изобретатель машины времени»

За свою успешную карьеру Шевченко благодарит Валерия Лобановского. Даже несмотря на то, что тренировки вспоминает с ужасом.

«Лобановский требовал от нас максимум. Чем больше ты уставал, тем больше становились нагрузки. Он придумал множество упражнений. Например, так называемый смертельный подъем — рывки по наклонной поверхности. Блевали почти все. Кто не блевал — выходил в основном составе…

Лобановский читал философские труды, говорил, что без тренировок не будет счастливого завтра. Кто не знаком с ним, не поймет, что упустил. Гений. Визионер. Бунтарь. Перфекционист. Изобретатель машины времени. Я видел, как игроки умоляли его закончить тренировку. Он никогда не соглашался. Лобановский стал моей религией. Была жизнь до него и после", — говорит Шевченко.

Увы, Валерий Васильевич не увидел главных побед своего подопечного. А сам Андрей, после того, как выиграл Лигу чемпионов и Золотой мяч, привез свои трофеи к памятнику великому тренеру.

С трофеем Лиги чемпионов возле памятника Лобановскому / Фото: twitter.com/jksheva7

«Осквернил храм футбола»

Пожалуй, самый яркий матч в составе Динамо Шевченко провел 5 ноября 1997 года. Забил на Камп Ноу три гола Барселоне.

В тот вечер футболисты Милана собрались на базе посмотреть игру Барселона — Динамо в Лиге чемпионов.

«Мы хотели посмотреть на футболиста, который, по слухам, должен был стать нашим одноклубником. Гол. Гол. Гол. В первом тайме он забил трижды. На Камп Ноу. Осквернил храм футбола. Все было ясно», — вспоминал тот вечер легендарный капитан Милана Паоло Мальдини.

Шевченко и Мальдини / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Вместо Шевы едва не взяли Реброва

Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани приехал в Киев осенью 1998 года на матч Лиги чемпионов Динамо — Панатинаикос. Он хотел впервые вживую посмотреть на игру Шевченко.

В тот вечер была жуткая погода со снегопадом. Шевченко играл плохо. И тогда Галлиани предложил спортдиректору клуба Арьедо Браиде вместо Шевченко пригласить в Милан Реброва. Но Браиде убедил, что надо брать Шеву.

После матча Галлиане поехал в гостиницу. Дальше с его слов: «Окна в номере плохо закрывались. Кажется, температуре в номере была ниже нуля. Я попросил у женщины, которая дежурила на этаже, одеяла и обогреватель, но у нее был другой вариант. Она указала на девочек. Я отрицательно помахал головой. Но девочки уже начали двигаться в мою сторону. Я быстро вернулся в номер. Они начали стучать. Дверь закрывалась плохо, поэтому я передвинул шкаф. Без одеял, без обогревателя — всего один раз в жизни я спал в пальто».

Под охраной СБУ

В 1999 году, когда шли переговоры о трансфере Андрея Шевченко из Динамо в Милан, в СБУ перехватили телефонные разговоры, где шла речь о похищении футболиста. Андрею тут же выделили круглосуточную охрану.

Здесь надо вспомнить историю другого игрока киевского Динамо, который потом также перешел в Милан, Кахи Каладзе. В мае 2001 года его брат Леван Каладзе был похищен в центре Тбилиси. Преступники получили от семьи Каладзе выкуп в размере 600 тысяч долларов, но, несмотря на это, брат футболиста был убит.

Любитель клюшек

Андрей Шевченко с детства очень любил играть в хоккей. Будучи уже звездой Динамо, он приезжал на столичную ледовую арену Авангард погонять шайбу с любителями. Но все держалось в строгом секрете от Лобановского, который опасался, что форвард может получить травму на льду.

Кроме того, Шевченко является отличным игроком в гольф. В 2011 году выиграл серебро чемпионата Украины, а в 2013 году стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии.

Шевченко со своим другом Джейми Реднаппом после игры в гольф / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко на турнире Ryder Cup-2023 / Фото: REUTERS/Carl Recine

Кум и спаситель

В 2004 году Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик. У них четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр, Райдер-Габриель. Крестный отец старшего сына — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони держит на руках сына Шевченко / Фото: Football News

Кстати, именно Берлускони помог спасти отца футболиста. У Николая Шевченко были проблемы с сердцем. Летом 2001 года его состояние резко ухудшилось. Андрей вынужден был прервать отпуск и приехать в Украину. Врачи огорошили: «Ему осталось два дня».

Николая срочно транспортировали в Италию. Берлускони лично держал ситуацию под контролем. Шевченко-старшему провели трансплантацию. С донорским сердцем он прожил еще 15 лет.

Андрей с мамой, сыном Джорданом и сестрой в Киеве / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко с сыновьями / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей и Кристен / Фото: instagram.com/kristenpazik

Эпизоды в кино

Андрея Шевченко можно увидеть в кино. Он снялся в двух итальянских фильмах — Последний ультрас и Футбольный тренер-2.

Выбитые зубы

В марте 2004 года сборная Украины играла в Скопье против Северной Македонии. Несмотря на товарищеский статус поединка, македонцы играли очень грубо. Особенно против Шевченко. Перед самым перерывом Стояновски ударил украинца локтем в лицо и выбил два зуба.

Шева в матче с Македонией получил по зубам / Фото: Скриншот

«Ты что, ох*ел?»

На поле Шевченко отдавал себя полностью. И хоть зачастую сдерживал эмоции, но было и такое, за что стыдно. В матче чемпионат Украины против Металлиста Андрей набросился на лайнсмена в довольно рядовом эпизоде. А поскольку микрофоны стояли рядом с полем, его спич услышала вся страна.

«Бл*дь, ты что, ох*ел?» — кричал Шевченко.

Классика Лиги чемпионов

В финале ЛЧ-2003 года сошлись две итальянские команды — Милан и Ювентус. Основное время и дополнительное — 0:0. Серия пенальти. Решающий удар. Андрей Шевченко забивает Джанлуиджи Буффону и приносит трофей Милану. А также становится первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов.

Последний гол в карьере

Свои последние голы в карьере Андрей Шевченко забил на домашнем чемпионате Европы 2012 года. Его дубль в ворота Швеции помог нашей команде выиграть — 2:1 в Киеве.

На это можно смотреть вечно

Гол Шевы в ворота сборной России в Москве — бальзам на душу украинских болельщиков. Пожалуй, это самый известный гол в истории украинского футбола.