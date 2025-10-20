Шевченко встретился с послом Франции в Киеве — о чем договорились

20 октября, 20:21
Поделиться:
Андрей Шевченко и Гаэль Весьер (Фото: УАФ)

Андрей Шевченко и Гаэль Весьер (Фото: УАФ)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Посольство Франции в Украине, где встретился с послом Гаэлем Весьером.

Читайте также:
«Были проблемы»: Андрей Шевченко объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Во встрече также приняли участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, генеральный секретарь Игорь Грищенко и СЕО Фонда УАФ Елена Балбек.

Реклама

От посольства также присутствовал советник по культурным и политическим вопросам Венсан Гуяр.

Стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между двумя странами, а также реализацию совместных социальных проектов, среди которых ампфутбольная инициатива Лига сильных.

Еще в 2024 году Украинская ассоциация футбола и Французская футбольная федерация подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает ряд направлений развития футбола и спортивных социальных инициатив.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил должность в ФИФА, став главой комитета по вопросам будущего футбола.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Франция Андрей Шевченко Президент УАФ УАФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies