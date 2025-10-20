Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Посольство Франции в Украине, где встретился с послом Гаэлем Весьером.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Во встрече также приняли участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, генеральный секретарь Игорь Грищенко и СЕО Фонда УАФ Елена Балбек.

От посольства также присутствовал советник по культурным и политическим вопросам Венсан Гуяр.

Стороны обсудили углубление спортивного сотрудничества между двумя странами, а также реализацию совместных социальных проектов, среди которых ампфутбольная инициатива Лига сильных.

Еще в 2024 году Украинская ассоциация футбола и Французская футбольная федерация подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает ряд направлений развития футбола и спортивных социальных инициатив.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил должность в ФИФА, став главой комитета по вопросам будущего футбола.