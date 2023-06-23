«Сыграй еще с Абрамовичем». Болельщики недовольны постом Шевченко в Instagram 23 июня, 17:27 Шевченко и Гвардиола (Фото:Instagram: andriyshevchenko)

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко принял участие в турнире по гольфу, который организовал Гвардиола. Украинец также возобновил футбольную карьеру, чтобы сыграть в соревновании Пике.

В своем Instagram Шевченко опубликовал пост, в котором поблагодарил Гвардиолу за приглашение и прекрасно пройденное время вместе.

«Спасибо Гвардиоле за возможность сыграть замечательный турнир со многими друзьями на таком прекрасном поле для гольфа — мы прекрасно провели время вместе, до встречи!»,— написал Шевченко.

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Однако болельщикам не в восторге, что обладатель Золотого мяча и амбассадор United24 развлекается, когда в Украине идет война.

«С другом Романом Абрамовичем надо сыграть.

Ваша страна в опасности, а вы играете в гольф.

Война только для бедных.

Назовите суммы, которыми он помог? Какие доказательства у вас есть? Или вы верите тому, что он говорит?", — написали читатели под постом Шевченко.

Напомним, что Шевченко недавно посетил Киев в рамках United24 вместе со своим сыном.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля раскритиковал Шевченко из-за бизнеса с Абрамовичем.