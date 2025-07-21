«Зашел поздравить хорошего друга»: Шевченко показал фото с Усиком и его поясами

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил украинского боксера с победой.

Шевченко опубликовал пост на своей странице в Instagram.

«Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, Чемпион! Слава Украине».

Реклама

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Полесье хочет заявить Усика на чемпионат Украины.