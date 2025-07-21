«Зашел поздравить хорошего друга»: Шевченко показал фото с Усиком и его поясами

21 июля, 07:24
Поделиться:
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Великий чемпион»: легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил украинского боксера с победой.

Шевченко опубликовал пост на своей странице в Instagram.

«Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, Чемпион! Слава Украине».

Реклама

Читайте также:
«Это было здорово и быстро». Магучих в восторге от победы Усика над Дюбуа

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Полесье хочет заявить Усика на чемпионат Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Андрей Шевченко Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies