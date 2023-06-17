«Невероятный камбэк». Андрей Шевченко в восторге от игры сборной Украины в матче против Северной Македонии
Андрей Шевченко (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Бывший главный тренер сборной Украины поздравил Сергея Реброва с победой в дебютном официальном матче за рулем национальной команды страны.
В своем Instagram Шевченко отметил игру украинских футболистов во втором тайме.
«Отличная игра и характер нашей сборной. Заслуженная победа после невероятного отыгрыша во втором тайме».
Также экс-наставник сборной поздравил Реброва с дебютом и пожелал ему побед в будущем.
«Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с его замечательным дебютом и с первой из будущих побед!», — написал Шевченко
Главный тренер сборной тепло ответил бывшему партнеру в комментариях.
«Спасибо, друг», — написал Ребров.
Шевченко был тренером сборной Украины в период с 2016-го по 2021-й год. Наставнику удалось вывести национальную команду на Евро-2020.
Отметим, что в УАФ убеждены, что Ребров в перерыве цитировал президента ассоциации Андрея Павелко.
Напоминаем, что 19 июня сборная Украины сыграет против Мальты в отборе на Евро-2024.
Также на нашем сайте доступен обзор матча Северная Македония — Украина.