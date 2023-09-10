«Невероятная командная самоотдача». Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с сенсационным результатом в матче против Англии — фото
Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Бывший тренер главной команды страны Андрей Шевченко поздравил подопечных Сергея Реброва с ничьей против сборной «трех львов» (1:1).
В своем Instagram Шевченко опубликовал фотографии с матча во Вроцлаве и поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку сборной на стадионе.
«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.
Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших", — написал Шевченко.
Ранее Ребров оценил ничью Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024.
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