«Невероятная командная самоотдача». Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с сенсационным результатом в матче против Англии — фото

10 сентября, 16:12
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Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший тренер главной команды страны Андрей Шевченко поздравил подопечных Сергея Реброва с ничьей против сборной «трех львов» (1:1).

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В своем Instagram Шевченко опубликовал фотографии с матча во Вроцлаве и поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку сборной на стадионе.

«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.

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Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших", — написал Шевченко.

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Ранее Ребров оценил ничью Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024.

Также на нашем сайте доступен обзор матча Украины и Англии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины Сборная Англии

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