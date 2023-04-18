«Наш дом трясло от взрывов». Андрей Шевченко вспомнил первый день войны

18 апреля, 14:49
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Шевченко поддерживает ВСУ (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Шевченко поддерживает ВСУ (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Легендарный украинский футболист узнал о полномасштабном вторжении России от мамы.

24 февраля 2022 в 3:30 по местному времени в лондонской квартире Андрея Шевченко раздался звонок.

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«Я сразу все понял. Мама плакала. Дом, в котором она жила, трясло от взрывов. „На нас напали, на нас напали“, — повторяла она. Я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым. Я ведь был так далеко. Сказал маме, что выезжаю к ней прямо сейчас. „Ни в коем случае, иди к журналистам, иди на телевидение“, — возразила она. Это был самый трудный день в моей жизни», — цитирует Шевченко Vogue.

Видео дня

Напомним, что Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.

Ранее мы писали, что российский тренер думал о самоубийстве после гола Шевченко.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Андрей Шевченко Война в Украине

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