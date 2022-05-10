«Это было бы не самое лучшее решение». Шевченко рассказал, планировал ли идти воевать за Украину

10 мая, 15:40
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Андрей Шевченко считает, что принесет больше пользы Украине не на войне (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Андрей Шевченко считает, что принесет больше пользы Украине не на войне (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, планировал ли идти защищать родную землю после вторжения России.

Легендарный экс-футболист признался, что много думал о том, идти ли воевать, однако считает, что принесет больше пользы иным образом, сообщает LADbible TV.

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«Да, я много раз думал. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца», – сказал Шевченко.

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Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.

Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Война в Украине

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