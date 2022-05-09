Шевченко растрогался, рассказывая об Украине на итальянском телевидении — видео
Андрей Шевченко активно помогает Украине на международной арене (Фото:Скриншот видео)
Легенду украинского футбола Андрея Шевченко захлестнули эмоции во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset.
Рассказывая о последствиях войны в Украине, Шевченко растрогался и едва сдержал слезы, после чего экс-футболист сделал паузу и продолжил разговор.
Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.
Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.