Шевченко растрогался, рассказывая об Украине на итальянском телевидении — видео

9 мая, 17:35
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Андрей Шевченко активно помогает Украине на международной арене (Фото:Скриншот видео)

Андрей Шевченко активно помогает Украине на международной арене (Фото:Скриншот видео)

Легенду украинского футбола Андрея Шевченко захлестнули эмоции во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset.

Рассказывая о последствиях войны в Украине, Шевченко растрогался и едва сдержал слезы, после чего экс-футболист сделал паузу и продолжил разговор.

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Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.

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Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Война в Украине

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