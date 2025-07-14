Президент УАФ Андрей Шевченко стал гостем финала Клубного чемпионата мира, где Челси разгромил ПСЖ со счетом 3:0.

После матча Шевченко опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с легендами мирового футбола.

На одной из фотографий он стоит рядом с Марко Матерацци, бывшим защитником Интера и сборной Италии, который в прошлом году посетил Россию, развязавшую войну против Украины. В июле 2024 года Матерацци был гостем телестудии российского стримингового сервиса перед матчами плей-офф Евро-2024 и посетил товарищеский поединок московского Динамо.

На снимке вместе с Шевченко и Матерацци также присутствует бывший партнер Марко по Интеру Иван Кордоба и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: Андрей Шевченко/Instagram

Ранее сообщалось, что в Москве побывал легендарный итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Франческо Тотти.