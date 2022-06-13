«Молчание убивает». Шевченко совместно с украинским медиахолдингом запустили проект с призывом бойкотировать российских спортсменов — видео 13 июня, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко будет собирать средства для помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запустили проект Спортивный фронт.

Масштабная коммуникационная кампания создана для привлечения внимания международного спортивного комьюнити к войне в Украине

Цель кампании — блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались «за войну» или не озвучили свою позицию и всесторонняя поддержка украинского спорта.

Видео дня

"Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание продолжает убивать украинцев. Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать.

Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко в составе сборной мира вместе с другими звездами сыграл в благотворительном матче.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.