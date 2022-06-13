«Молчание убивает». Шевченко совместно с украинским медиахолдингом запустили проект с призывом бойкотировать российских спортсменов — видео

13 июня, 20:56
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Андрей Шевченко будет собирать средства для помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Андрей Шевченко будет собирать средства для помощи Украине (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запустили проект Спортивный фронт.

Масштабная коммуникационная кампания создана для привлечения внимания международного спортивного комьюнити к войне в Украине

Цель кампании — блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались «за войну» или не озвучили свою позицию и всесторонняя поддержка украинского спорта.

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"Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание продолжает убивать украинцев. Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать.

Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", - сказал Шевченко.

https://www.youtube.com/watch?v=RlTJ3IZQOvQ

Ранее сообщалось, что Шевченко в составе сборной мира вместе с другими звездами сыграл в благотворительном матче.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Война в Украине 1+1 Media Group

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