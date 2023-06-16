«Челси верит в него». Андрей Шевченко спрогнозировал будущее Мудрика в лондонском клубе 16 июня, 13:42 Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Легендарный украинский футболист и обладатель Золотого мяча тепло высказался о вингере сборной Украины и Челси Михаиле Мудрике, который поедет с молодежной сборной Украины на Евро-2023.

По словам Андрея Шевченко, нужно оценивать Мудрика, когда его контракт с Челси будет подходить к концу.

«Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал долгосрочный контракт с Челси. Посмотрим, что будет в конце срока действия соглашения».

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Также бывший футболист отметил, что Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться.

«Я думаю, что у него есть качество и сильная база. Похоже, что Челси верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба», — сказал Шевченко Goal.

Напомним, что украинец будет капитаном своей команды в благотворительном матче в поддержку Украины, который пройдет на стадионе Челси.

Ранее сообщалось, что Шевченко возобновляет карьеру футболиста, чтобы сыграть в лиге Пике.

