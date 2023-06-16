«Челси верит в него». Андрей Шевченко спрогнозировал будущее Мудрика в лондонском клубе
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Легендарный украинский футболист и обладатель Золотого мяча тепло высказался о вингере сборной Украины и Челси Михаиле Мудрике, который поедет с молодежной сборной Украины на Евро-2023.
По словам Андрея Шевченко, нужно оценивать Мудрика, когда его контракт с Челси будет подходить к концу.
«Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал долгосрочный контракт с Челси. Посмотрим, что будет в конце срока действия соглашения».
Также бывший футболист отметил, что Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться.
«Я думаю, что у него есть качество и сильная база. Похоже, что Челси верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба», — сказал Шевченко Goal.
Напомним, что украинец будет капитаном своей команды в благотворительном матче в поддержку Украины, который пройдет на стадионе Челси.
Ранее сообщалось, что Шевченко возобновляет карьеру футболиста, чтобы сыграть в лиге Пике.