Шевченко возобновляет карьеру. Легенда Милана и сборной Украины сыграет в лиге Жерара Пике — видео 13 июня, 12:21 Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший украинский футболист и обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко примет участие в Лиге королей, которую основал экс-игрок Барселоны Жерар Пике.

Об этом в Twitter сообщает Relevo.

Участие Шевченко рассекретили раньше, чем планировалось, однако поклонники украинца и турнира были в восторге от этого.

🇺🇦 ¡Shevchenko jugará en la Kings League!



📌 La leyenda del AC Milan será la próxima estrella que se pase por el torneo.



😅 Sin querer, la realización desveló al ucraniano antes de lo previsto. De ahí la reacción. pic.twitter.com/1mM2ZFAO0k — Relevo (@relevo) June 12, 2023

Ранее в соревновании участвовали Роналдиньо, Агуэро и бывший партнер Андрея по Милану — Андреа Пирло.

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В турнире соревнуются 12 команд, затем восемь коллективов выходят в плей-офф, где борются за место в Финале четырех, который в прошлом году состоялся на Камп Ноу. Команды играют в формате семь на семь, два тайма по 20 минут.

Недавно Андрей Шевченко приехал с сыном в Киев в рамках программы UNITED24.

Ранее сообщалось, что испанский клуб в восторге от игры Цыганкова в матче против Германии.