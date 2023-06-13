Шевченко возобновляет карьеру. Легенда Милана и сборной Украины сыграет в лиге Жерара Пике — видео

13 июня, 12:21
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Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Бывший украинский футболист и обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко примет участие в Лиге королей, которую основал экс-игрок Барселоны Жерар Пике.

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Об этом в Twitter сообщает Relevo.

Участие Шевченко рассекретили раньше, чем планировалось, однако поклонники украинца и турнира были в восторге от этого.

Ранее в соревновании участвовали Роналдиньо, Агуэро и бывший партнер Андрея по Милану — Андреа Пирло.

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В турнире соревнуются 12 команд, затем восемь коллективов выходят в плей-офф, где борются за место в Финале четырех, который в прошлом году состоялся на Камп Ноу. Команды играют в формате семь на семь, два тайма по 20 минут.

Недавно Андрей Шевченко приехал с сыном в Киев в рамках программы UNITED24.

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Ранее сообщалось, что испанский клуб в восторге от игры Цыганкова в матче против Германии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Шевченко

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