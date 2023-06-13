Шевченко возобновляет карьеру. Легенда Милана и сборной Украины сыграет в лиге Жерара Пике — видео
Шевченко (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Бывший украинский футболист и обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко примет участие в Лиге королей, которую основал экс-игрок Барселоны Жерар Пике.
Об этом в Twitter сообщает Relevo.
Участие Шевченко рассекретили раньше, чем планировалось, однако поклонники украинца и турнира были в восторге от этого.
Ранее в соревновании участвовали Роналдиньо, Агуэро и бывший партнер Андрея по Милану — Андреа Пирло.
В турнире соревнуются 12 команд, затем восемь коллективов выходят в плей-офф, где борются за место в Финале четырех, который в прошлом году состоялся на Камп Ноу. Команды играют в формате семь на семь, два тайма по 20 минут.
Недавно Андрей Шевченко приехал с сыном в Киев в рамках программы UNITED24.
Ранее сообщалось, что испанский клуб в восторге от игры Цыганкова в матче против Германии.