Шевченко в составе сборной мира вместе с другими звездами сыграл в благотворительном матче — видео

13 июня, 16:07
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Команда Шевченко празднует победу (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Команда Шевченко празднует победу (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Легенда футбола Андрей Шевченко принял участие в благотворительном матче Unicef UK.

Шевченко выступил в составе сборной мира, которой противостояла сборная Англии.

Кроме Шевченко, в матче сыграли такие известные футболисты как Гарри Невилл, Кафу, Джимми Каррагер, Джо Коул, Патрис Эвра, Петр Чех, Димитар Бербатов, Роберто Карос, Тедди Шерингем и другие.

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Перед началом поединка девятикратный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт передал Шевченко капитанскую повязку в цветах украинского флага.

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Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победила сборная мира - 4:1.

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Шевченко в течение матча имел несколько моментов забить, однако отправить мяч в ворота соперников так и не сумел.

Ранее сообщалось, что в Милане прошел благотворительный матч между легендами футбола, часть дохода от которого пойдет на помощь Украине. В этой игре Андрей Шевченко отдал голевой пас и помог своей команде победить.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко

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