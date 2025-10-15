Андрей Шевченко получил должность в ФИФА
Андрей Шевченко (Фото: УАФ)
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новый состав постоянных комитетов на период 2025—2029 годов.
Среди назначенных — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который стал главой комитета по вопросам будущего футбола, сообщает официальный сайт УАФ.
Кроме него, в структуру ФИФА вошла и украинский арбитр Екатерина Монзуль — она стала членом комитета заинтересованных сторон по женскому футболу.
Решение было принято во время последнего заседания Совета ФИФА.
