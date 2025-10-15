Андрей Шевченко получил должность в ФИФА

15 октября, 22:18
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко (Фото: УАФ)

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новый состав постоянных комитетов на период 2025—2029 годов.

Среди назначенных — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который стал главой комитета по вопросам будущего футбола, сообщает официальный сайт УАФ.

Кроме него, в структуру ФИФА вошла и украинский арбитр Екатерина Монзуль — она стала членом комитета заинтересованных сторон по женскому футболу.

Решение было принято во время последнего заседания Совета ФИФА.

Ранее Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном в отборе ЧМ-2024.

