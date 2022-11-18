«Не могу остаться при таком составе». Андрей Шевченко покинул должность в Национальном олимпийском комитете после скандальных выборов 18 ноября, 17:15 Андрей Шевченко не назвал фамилии, ставшие причиной такого решения (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что покинул пост вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), членами которого, в частности, стали нардепы от распущенной фракции ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.



Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Причиной такого решения, по словам Шевченко, стал состав НОК, однако экс-футболист не стал называть фамилии.

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" В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы.

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Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе.

Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", — написал Шевченко.

Накануне новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Ранее сообщалось, что Шевченко стал послом UNITED 24.

