«Вернемся в Европу»: бывший футболист сборной России отправился воевать в Украину — фото 7 августа, 21:02 Андрей Соломатин (Фото:ФК Чемпионат)

Экс-игрок сборной России Андрей Соломатин вступил в российский террористический батальон Espanola.

Пропагандистское издание Mash сообщило, что Соломатин получил позывной Солома и сейчас находится под Бахмутом.

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«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Espanola. Чем горжусь! Спасибо футболу и русскому фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас, футболисты, по всей стране, порой тратя последние деньги на дорогу и билеты.

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Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы быстро куда-то вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить, надо уже поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь", — заявил террорист.

Фото: Матч ТВ

Отметим, что батальон Espanola состоит из российских футбольных фанатских группировок.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали на войне известного российского спортсмена-вагнеровца, завербованного из колонии.