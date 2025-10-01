Отец украинского голкипера погиб на войне против России

1 октября, 12:48
Андрей Соловей погиб на фронте (Фото: ФК Металлист 1925)

Юный вратарь футбольной команды Металлист 1925 Максим Соловей потерял отца во время российско-украинской войны.

Печальную новость сообщила пресс-служба харьковского клуба.

Андрей Соловей воевал против российских захватчиков в составе 225-го отдельного штурмового полка. Отец 17-летнего голкипера выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта.

«Металлист 1925 выражает искренние соболезнования Максиму и его семье в связи с тяжелой утратой. Светлая память Герою!», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Максим Соловей за юношескую команду Металлиста 1925 в этом сезоне провел семь матчей в чемпионате U-19, три из них — на ноль.

Основная команда харьковского клуба после четвертого тура занимает третье место в УПЛ. 5 сентября Металлист 1925 сыграет против киевского Динамо.

Ранее знаменитый нападающий сборной Бельгии сообщил о смерти отца — футболист показал трогательное фото.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Металлист 1925 Харьков Война России против Украины

