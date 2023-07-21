Ярмоленко определился, под каким номером будет выступать за Динамо — фото

21 июля, 19:20
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Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в киевское Динамо, в сезоне 2023/24 будет играть под седьмым номером. Ранее Ярмоленко выбрал временную цифру на футболке.

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В своем Telegram-канале столичный клуб опубликовал пост, в котором представил новую «семерку» команды.

В прошлой кампании этот номер принадлежал Владиславу Кабаеву, однако хавбек сменил его на 22-й.

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Также под новым номером на спине будет выступать Богдан Леднев, который ранее играл под 70-м. Теперь на его футболке будет нанесен 17-й номер.

Когда-то под «семеркой» после возвращения в состав киевлян играл Андрей Шевченко.

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До возвращения в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, английского Вест Хэма и Аль-Айна.

Сообщалось, что Андрей оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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