Ярмоленко определился, под каким номером будет выступать за Динамо — фото
Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в киевское Динамо, в сезоне 2023/24 будет играть под седьмым номером. Ранее Ярмоленко выбрал временную цифру на футболке.
В своем Telegram-канале столичный клуб опубликовал пост, в котором представил новую «семерку» команды.
В прошлой кампании этот номер принадлежал Владиславу Кабаеву, однако хавбек сменил его на 22-й.
Также под новым номером на спине будет выступать Богдан Леднев, который ранее играл под 70-м. Теперь на его футболке будет нанесен 17-й номер.
Когда-то под «семеркой» после возвращения в состав киевлян играл Андрей Шевченко.
До возвращения в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, английского Вест Хэма и Аль-Айна.
Сообщалось, что Андрей оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги.