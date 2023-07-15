«Я не легенда»: Ярмоленко назвал условие, при котором покинет Динамо Киев

15 июля, 16:35
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Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Нападающий сборной Украины и Динамо Андрей Ярмоленко высказался о своем возвращении в киевскую команду.

Украинский футболист признался, что покинет клуб, если не сможет показывать нужную игру в команде.

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«Если увижу, что не тяну уровень Динамо, то мы пожмем руки с президентом и будем думать, чем заниматься дальше. Я не враг себе, не хочу быть врагом команде».

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Ярмоленко заявил, что не чувствует себя легендой Динамо.

«Я не легенда. Почему? Не знаю, это сейчас так модно — каждого заканчивающего игрока называть легендой.

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Это пусть решают болельщики. Да, есть прошлое, когда я играл. Сейчас есть сегодняшний день — и нужно все заново доказывать и себе, и фанатам, и партнерам, и главному тренеру. Легенды… Кто легенда — решают болельщики. Я себя чувствую таким же футболистом, как и все эти ребята на собрании. Сейчас я ношу футболку лучшей команды в стране", — сказал Ярмоленко.

https://www.youtube.com/embed/yfzT3R9JI5o

Ранее сообщалось, что президент клуба УПЛ призвал помочь Милевскому.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко

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