«Я не легенда»: Ярмоленко назвал условие, при котором покинет Динамо Киев 15 июля, 16:35 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Нападающий сборной Украины и Динамо Андрей Ярмоленко высказался о своем возвращении в киевскую команду.

Украинский футболист признался, что покинет клуб, если не сможет показывать нужную игру в команде.

«Если увижу, что не тяну уровень Динамо, то мы пожмем руки с президентом и будем думать, чем заниматься дальше. Я не враг себе, не хочу быть врагом команде».

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Ярмоленко заявил, что не чувствует себя легендой Динамо.

«Я не легенда. Почему? Не знаю, это сейчас так модно — каждого заканчивающего игрока называть легендой.

Это пусть решают болельщики. Да, есть прошлое, когда я играл. Сейчас есть сегодняшний день — и нужно все заново доказывать и себе, и фанатам, и партнерам, и главному тренеру. Легенды… Кто легенда — решают болельщики. Я себя чувствую таким же футболистом, как и все эти ребята на собрании. Сейчас я ношу футболку лучшей команды в стране", — сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что президент клуба УПЛ призвал помочь Милевскому.