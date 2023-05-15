Судьба в одних руках: капитан сборной Украины может вернуться в Динамо Киев — журналист 15 мая, 22:04 Андрей Ярмоленко (Фото:Аль Айн via Facebook)

Нападающий Аль-Айна Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Популярный журналист Виктор Вацко сообщил, что провел беседу с 33-летним игроком по поводу его будущего в эмиратском клубе. По словам специалиста, Ярмоленко не может принять решение, ведь его судьба зависит от Аль-Айна.

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«Я разговаривал с Ярмоленко на эту тему. У него следующая простая ситуация: в прошлом году он подписал с Аль-Айном контракт по схеме 1+1. Вступит ли в действие этот плюс один год? Это зависит от решения клуба.

Андрей ждет июня, когда клуб должен ему сообщить о своем решении. Сейчас он ничего не может планировать касательно своего будущего, сейчас все исключительно в руках Аль-Айна.

Возвращение в Украину Ярмоленко в будущем не исключает, я спрашивал его об этом. Он снова подтвердил то, что говорил уже не раз — если он вернется в УПЛ, это будет только один клуб, Динамо. Опять-таки, если вернется", — рассказал Вацко в программе Вацко Live.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 31 матч за эмиратский клуб, в которых забил 11 голов и выполнил шесть голевых передач. Вместе с Аль-Айном украинец завоевал серебряные медали в национальном чемпионате, а также кубке страны.

Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины проведет прощальный матч, в котором примут участие звезда Челси и экс-капитан Хорватии.