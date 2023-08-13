«Я бы его уже давно уволил». Виктор Леоненко поставил под сомнение профессионализм Реброва 13 августа, 15:27 Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший футболист киевского Динамо, а ныне эксперт Виктор Леоненко считает, что сборной Украины нужна смена поколений.

В своем Telegram-канале Леоненко заявил, что на месте Реброва давно бы заменил в главной команде страны Ярмоленко на Цыганкова.

«Мне самому интересно. Вот сейчас и увидим, какой Ребров профессионал. Я бы Ярмоленко уже бы давно уволил от сборной, да он и сам должен догадаться. Но похоже, что он не может догадаться, потому что занят рекордами. Тогда получается, что Ребров будет тянуть Ярмоленко в состав. Вот вам и весь профессионализм.

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Я бы, конечно, Цыганкова поставил. Он в последних матчах был лучшим и не из-за того, что отдал голевой пас Довбыку, а поскольку Ярмоленко действительно пора уходить из сборной. Некоторые футболисты не понимают, что уже пора заканчивать. Надо им помучить и себя, и всех. Когда футболист умный, то он уходит и оставляет место молодым, но это все рекорды", — сказал Леоненко.

Ранее Леоненко был недоволен вызовом Ярмоленко в сборную на июньские матчи отбора к Евро-2024.